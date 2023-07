Nog voordat Messi een bal heeft geraakt, heeft Miami hem al omarmd

Wie in de auto stapt en van Fort Lauderdale naar South Beach in Miami rijdt, kan er niet omheen. In het ritje van zo'n vijftig minuten kom je veelvuldig een muurschildering tegen van Lionel Messi. De stad heeft Messi al omarmd als een verloren zoon die na jaren terugkeert. Zaterdag maakte Inter Miami de komst van Messi al officieel bekend en vandaag zal de 36-jarige aanvaller worden gepresenteerd bij zijn nieuwe club.

"Ik wil Europa verlaten, uit de schijnwerpers stappen en meer aan mijn familie denken", stelde Messi begin juni toen hij zijn transfer bekendmaakte en zo Paris Saint-Germain verliet. Maar de schijnwerpers zullen, ook in het zeer zonnige Miami, altijd op hem gericht zijn. Afgelopen dinsdag kwam de Argentijn aan in Fort Lauderdale, net ten noorden van Miami. Waar de luchthaven op normale dagen al druk is, was het dinsdag nóg drukker. Duizenden fans stonden uren op het vliegveld te wachten om (tevergeefs) een glimp op te vangen van de Messi.

Een fan van Inter Miami met een Messi-shirt - Reuters

In de wijk Wynwood in Miami verzamelden fans zich op straat voor een van de muurschilderingen van Messi. Daar werd geklapt, gezongen en gevierd dat Messi in de stad is. Ook bij het stadion van Inter Miami waren de fans aanwezig om de Argentijn toe te juichen. David Beckham, mede-eigenaar van de club, schroomt niet om de aandacht nog meer aan te wakkeren. Met een grote glimlach hielp hij de Argentijnse kunstenaar Maximiliano Bagnasco om de laatste hand te leggen aan een levensgrote muurschildering van zijn aanwinst. Vrouw Victoria Beckham filmde alles en deelde dat met haar tientallen miljoenen volgers.

Ook de presentatie later vandaag zal zelden vertoond zijn. Zonder de naam van Messi te noemen, noemt Inter Miami het 'The Unveil', de onthulling. Ongetwijfeld zal de Argentijn zijn contract ondertekenen en met een shirtje poseren. Maar de club heeft meer plannen. Volgens verschillende Amerikaanse bronnen zullen artiesten als Shakira, Bad Bunny en Maluma gaan optreden op het evenement. Seizoenkaarthouders krijgen hiervoor gratis kaarten. Een beperkt aantal andere kaarten is in de verkoop gegaan. Ook Sergio Busquets zal vandaag gepresenteerd worden.

Een muurschildering van Messi in Miami - Luis Miguel Echegaray/ESPN

Alle aandacht doet de club vooralsnog goed. Alleen al op Instagram groeide het aantal volgers van 1 miljoen naar 8,7 miljoen (op het moment van schrijven). Daarmee is de club de op vier na populairste sportclub van de Verenigde Staten op het sociale netwerk. Duur kaartje voor debuut Ook de ticketprijzen gaan door het dak. Niet alleen zijn alle thuiswedstrijden van Inter Miami stijf uitverkocht, ook voor de uitwedstrijden is geen enkel (veel te duur) kaartje te koop. Fans verwachten dat Messi op 21 juli zijn debuut zal gaan maken in het duel tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Kaarten voor die wedstrijd gaan al over de 1000 euro heen, met uitschieters van bedrijven die ze voor 10.000 euro aanbieden.

Het stadion van Inter Miami - @InterMiamiCF