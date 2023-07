Kaken stijf op elkaar bij Oranje na besloten oefenduel met Zuid-Korea

Bondscoach Andries Jonker wilde zijn speelsters een week voor de eerste groepswedstrijd tegen Portugal nogmaals in actie zien. Volgens de eerste berichten is iedereen heel gebleven.

Volgens een KNVB-woordvoerder gebeurde dit op verzoek van Zuid-Korea. Om 13.00 uur lokale tijd werd er in het Campbelltown Sports Stadium, iets ten zuiden van Sydney, afgetrapt. Het duel ging over drie periodes van elk een halfuur. Journalisten waren niet welkom.

Geheimzinnigheid alom na de oefenwedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen Zuid-Korea, in aanloop naar het WK voetbal. In Australië stonden beide WK-deelnemers zondag tegenover elkaar, maar over de wedstrijd, uitslag en het scoreverloop werd niets gecommuniceerd.

WK voetbal bij de NOS

Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app en uiteraard zitten de wedstrijden van het Nederlands elftal daar ook bij. Van alle gespeelde wedstrijden zijn samenvattingen te zien op de site en in de NOS-app.

Oranje opent de groepsfase op zondag 23 juli om 9.30 uur tegen Portugal. Op donderdag 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander (03.00 uur) en op dinsdag 1 augustus is dat Vietnam (09.00 uur).