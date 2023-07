Twee explosies in flat in Amsterdam-Noord

In een flat in Amsterdam-Noord zijn gisteravond en vannacht explosieven afgegaan. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond.

Volgens AT5 werd de eerste knal veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Een paar uur later, rond 03.00 uur, werden er vermoedelijk jerrycans met benzine aangestoken. Dat veroorzaakte brand op de vierde etage van de flat.

Enkele appartementen liepen schade op. Verschillende bewoners moesten hun woning tijdelijk verlaten. Zeker één bewoner heeft de nacht elders moeten doorbrengen. De politie doet onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Veel explosies dit jaar

Dit jaar zijn er in het land al twee keer meer explosies geweest dan in heel 2022, vooral in Amsterdam en Rotterdam. Het gaat vaak om aanslagen die worden uitgevoerd door jonge mensen. Tot juli van dit jaar zijn alleen al 162 woningen getroffen door een explosie of een poging daartoe.