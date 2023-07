Nederlands bergingsbedrijf onderweg naar Jemen om verroeste olietanker leeg te pompen

Hierom heeft de VN een bergingsactie opgezet en verschillende andere landen hebben hulp toegezegd. De VN kocht vorige maand de supertanker om te voorkomen dat een gigantische hoeveelheid ruwe olie in de Rode Zee terecht zou komen. Nederland heeft in totaal 15 miljoen uitgetrokken voor het project.

In april werd bekendgemaakt dat Smit Salvage, onderdeel van baggeraar Boskalis, de tanker zou gaan leegpompen . De tanker, de FSO Safer, functioneerde sinds de jaren 80 voor Jemen als olieopslag op zee, in de buurt van de haven van Hodeida. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in het land in 2014 was er geen onderhoud meer aan het schip gepleegd.

Door het langdurige achterstallig onderhoud is er een groot risico op lekkages, brand of zelfs explosies. "Een grote olieramp zou verwoestend zijn voor de mensen die langs de kust van Jemen wonen en afhankelijk zijn van de visvangst", schreef de VN eerder in een verklaring. "Hele gemeenschappen zouden worden blootgesteld aan gevaarlijke gifstoffen. Miljoenen zouden last hebben van luchtvervuiling."

De VN schat dat het ruim 20 miljard dollar zou kosten om alles opgeruimd te krijgen. Bovendien zou het 25 jaar duren voordat de vispopulatie in het gebied zich zou herstellen. Dat zou weer negatieve gevolgen hebben voor een land dat nu al kampt met voedseltekorten, meldt het ministerie.

Leeggepompt en schoongemaakt

Smit Salvage heeft zich twee jaar voorbereid op de berging, zonder dat er een stap aan boord van het schip werd gezet. Dat is uniek, zegt ceo Peter Berdowski in een persbericht. "Normaal gesproken kunnen we bij bergingsacties in slechts enkele dagen, of soms zelfs uren, een beeld krijgen van de situatie aan boord. We doen veel bergingsoperaties wereldwijd, en komen niet vaak een schip tegen dat in slechtere staat is dan de Safer."

Ondanks het lange voorwerk blijft de operatie ingewikkeld, zegt de ceo. "Het is steeds opnieuw een stukje risicomanagement. Krijgen we ons eigen schip veilig naast de Safer? Is de wand van de tanker stabiel genoeg om met het pompen te beginnen? In welke staat komt de olie uit de tanker? Dat weten we echt pas zodra het pompen begint."

Alle olie uit de tanker wordt in een andere tanker gepompt. Hierna wordt de Safer schoongemaakt en weggesleept. Wat er met de olie gebeurt is nog niet duidelijk. "Door de bijdragen en belangen van verschillende landen moeten daar nog knopen over worden doorgehakt", meldt het ministerie.