PSV'er Xavi Simons keert terug naar Paris Saint-Germain

Er liepen ook onderhandelingen over een nieuw en verbeterd contract bij PSV, maar Simons heeft nu dus besloten om toch terug te keren bij de Franse topclub, waar hij sinds zijn overgang vanuit de jeugdopleiding van FC Barcelona al drie seizoenen onder contract heeft gestaan.

Xavi Simons vertrekt bij PSV. De smaakmaker van het afgelopen eredivisieseizoen heeft het trainingskamp in Oostenrijk verlaten en is in Parijs om de onderhandelingen met Paris Saint-Germain af te ronden. Dat heeft PSV bekendgemaakt.

Bovendien maakte Simons eind 2022 op het WK in Qatar zijn interlanddebuut voor het Nederlands elftal. Onder bondscoach Ronald Koeman was hij in alle vier de interlands van dit jaar basisspeler.

Verhuur of gaan voor kans in Parijs

Het is volgens ingewijden nog niet zeker dat Simons komend seizoen daadwerkelijk het shirt van PSG zal dragen. Als wereldtoppers als Kylian Mbappé en Neymar in Parijs blijven, is de kans op speeltijd niet groot.

In dat geval is het een serieuze optie dat Simons een jaar op huurbasis elders zal spelen.