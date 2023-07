PSV'er Simons keert terug naar Paris Saint-Germain, dat hem ook kan verhuren

Xavi Simons gaat PSV verlaten. De smaakmaker van het afgelopen eredivisieseizoen heeft het trainingskamp in Oostenrijk verlaten en is in Parijs om onderhandelingen met Paris Saint-Germain af te ronden. Dat heeft PSV bekendgemaakt.

PSG, de club die Simons een jaar geleden transfervrij verliet voor PSV, kan de aanvaller overnemen voor een contractueel vastgelegd bedrag van naar verluidt zo'n zes miljoen euro. Ondanks het bestaan van die clausule deed PSV er alles aan om zijn sterspeler te behouden.

Verhuur of gaan voor kans in Parijs

Het is volgens ingewijden nog niet zeker dat Simons komend seizoen daadwerkelijk het shirt van PSG zal dragen. Als wereldtoppers als Kylian Mbappé en Neymar in Parijs blijven, is de kans op speeltijd niet groot.

In dat geval is het een serieuze optie dat Simons een jaar op huurbasis elders zal spelen. RB Leipzig wordt al genoemd, maar ook PSV zou een poging kunnen wagen.