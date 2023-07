'Wimbledon winnen en dan ook nog tegen Novak zou superspeciaal zijn'

Zo brengt een volgende triomf hem naast Margaret Court. De Australische veroverde tussen 1960 en 1973 maarliefst 24 grandslamtitels, waarvan 11 in het proftijdperk dat in 1968 begon. Evenaring van dat aantal zal zijn schoensponsor wel extra werk bezorgen: het cijfer aan de zijkant van de zool behoeft dan snelle aanpassing.

Aan eetlust inderdaad geen gebrek bij Djokovic. Sterker, de Serviër lijkt een liefhebber van het onbeperkt opscheppen te zijn. Ook op zijn 36ste is hij nog altijd even gretig. Of misschien wel gretiger dan ooit. Hij heeft sinds zijn toernooizege op Roland Garros met 23 grandslamtitels in zijn uppie het record bij de mannen op zijn naam staan, maar er lonken meer mijlpalen.

"Hij heeft honger, ik heb honger, dus laten we er een feestmaal van maken." Novak Djokovic toverde een fraaie metafoor uit de hoge hoed in zijn vooruitblik op de mannenfinale op Wimbledon, die een hoogstaand treffen belooft te worden tussen de ervaren titelhouder zelf en de jonge uitdager Carlos Alcaraz.

Bij winst op Wimbledon achterhaalt de Serviër recordhouder Roger Federer. De vorig jaar gestopte Zwitser was in 2017 voor de achtste en laatste keer de beste op de Engelse graszoden, maar zag de sindsdien in Londen ongeslagen Djokovic snel naderbij komen. Onder andere door in 2019 in de eindstrijd twee matchpoints te overleven tegen... inderdaad, tegen Federer.

Djokovic is ondertussen al 34 wedstrijden op rij ongeslagen op het heilige gras van Wimbledon en verloor tien jaar geleden voor het laatst een partij op het machtige centercourt van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Andy Murray was destijds de betere in de finale. Daarna vond Djokovic alleen nog twee keer (2016 en 2017) zijn Waterloo op baan 1.

Derde confrontatie

Kortom, Alcaraz is gewaarschuwd. Al zal de Spanjaard de alarmbellen beslist niet nodig hebben om messcherp aan zijn derde confrontatie met Djokovic te beginnen. Hij verraste hem weliswaar vorig jaar op het gravel in Madrid, vijf weken geleden boog Alcaraz op Roland Garros diep in de halve finales voor de uiteindelijke toernooiwinnaar.

Kramp in zijn hele lijf speelde Alcaraz in Parijs parten nadat hij de stand in sets op 1-1 had gebracht. Het werd daardoor een kansloze missie voor de Spanjaard, die het fysieke ongemak mede toeschreef aan de nervositeit die hem had getroffen omdat hij in de finale tegenover Djokovic stond.