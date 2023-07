'Geldwisselkantoor van politie' wil schikken voor te laat gemelde transacties

In deze video vertellen we meer over de zaak tegen Suri-Change en over het toezicht op geldwisselkantoren in Nederland:

Het OM denkt daar anders over. Bovendien is het jarenlang niet of onvolledig melden van ongebruikelijke transacties van boven de 2000 euro slechts één van de aanklachten tegen Suri-Change die het OM in maart bekendmaakte . Vijf personen, onder wie de eigenaar, werden toen aangehouden. Justitie verdenkt ze - net als het bedrijf - van ondergronds bankieren en het op grote schaal witwassen van drugsgeld via verbouwingen aan woningen.

De advocaat van Suri-Change, Ayse Çimen, zegt dat het bedrijf bereid is om te schikken en heeft daarvoor een voorstel gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). "Suri-Change vindt het ontzettend vervelend dat er fouten zijn aangetroffen, maar benadrukt dat er geen opzet in het spel is geweest", aldus Çimen. Ze ontkent dat er meldingen bewust niet zijn doorgegeven.

De wereld van geldwisselkantoren en geld transfers is er één van heel veel contant geld en grote risico’s. Wij doken erin en constateerden dat het toezicht niet altijd op orde is. - NOS

Het OM laat aan Nieuwsuur weten dat het onderzoek nog loopt en dat het pas over vervolging of een schikking besluit als het onderzoek klaar is. Waarschijnlijk is dat pas eind dit jaar. Ook zegt het OM dat de verdenkingen ruimer zijn dan alleen die van een financieel delict.

Na de arrestaties gingen eerder dit jaar bij verschillende vestigingen van Suri-Change in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag explosieven af. De betrokken burgemeesters sloten daarna alle panden van het bedrijf. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onduidelijk.

Alle financiële instellingen in Nederland moeten op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Het gaat bij geldtransactiekantoren om bedragen van boven de 2000 euro. Ook transacties naar risicolanden moeten de wisselkantoren verplicht melden.

Het is niet voor het eerst dat Suri-Change in opspraak raakt. In 2007 constateert De Nederlandsche Bank (DNB) al tekortkomingen bij onderzoek naar cliënten en in 2014 krijgt het bedrijf een bestuurlijke boete opgelegd. In 2017 volgt een inval. In 2019 zegt ABN Amro een rekening van de aan Suri-Change gelieerde Surichange Bank op, na een groot aantal ongebruikelijke transacties.

In 2022 - zo blijkt uit rechtbankstukken - wilde ABN Amro ook alle andere bankrekeningen van Suri-Change opzeggen in verband met witwasrisico's. De rechter stak er in eerste instantie een stokje voor, maar inmiddels is Suri-Change alsnog weg bij de bank.

De problemen bij het bedrijf waren voor de Nederlandse politie echter geen reden om een contract met het Suri-Change te herzien. Dat contract werd in 2016 gesloten en zag toe op het wisselen van buitenlandse valuta, in beslaggenomen door de politie. Suri-Change wisselde het geld om in euro's, die op de bankrekening van de politie werden gestort.

Politie wisselde miljoenen

Nieuwsuur meldde de samenwerking tussen Suri-Change en politie eerder al. Die liep tot 1 juli van dit jaar. Uit nieuwe transactieoverzichten (.pdf), die zijn verkregen door een beroep op de Wet open overheid (Woo), blijkt nu dat er veel hogere bedragen zijn gewisseld dan eerder gemeld. Volgens de stukken wisselde Suri-Change buitenlandse valuta om ter waarde van bijna 1,9 miljoen euro.

Een woordvoerder van de Nationale Politie zegt dat het onduidelijk is of dat het totale bedrag is. Mogelijk hebben afzonderlijke politiediensten ook valuta gewisseld bij Suri-Change. Het bedrijf zelf zegt dat het om ongeveer 2,5 miljoen euro gaat, waarbij het niet wil zeggen hoeveel commissie er is berekend. De politie schat die commissie op ten minste 50.000 euro.

Het contract met het geldwisselkantoor is pas opgeschort na de inval in maart. Eerder de samenwerking stoppen, had volgens het OM tot argwaan kunnen leiden.