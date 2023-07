Etappe 15: de klimtreinen stomen door naar de Mont Blanc

De renners die het in de voorgaande dagen al zwaar hadden of gevallen zijn (en dat waren er nogal wat!) zullen niet uitkijken naar de rit van vandaag. De vijftiende etappe van Les Gets naar Saint-Gervais is allesbehalve vlak: nog meer op en af in de Alpen.

Met de rustdag van maandag in het verschiet kunnen de rasklimmers hun geluk op. Vijf gecategoriseerde klimmen in een etappe van 179 kilometer met finish op de Mont Blanc.

Dit wordt het volgende hoofdstuk in de strijd tussen geletruidrager Jonas Vingegaard en achtervolger Tadej Pogacar.

Twee toprenners tussen de klimtreinen van Jumbo-Visma en Team UAE Emirates. Hoge wattages, strakke blikken. En een herhaling van zetten, verwacht analist Stef Clement. "Pogacar gaat hetzelfde doen als vandaag", zei Clement na etappe 14. Ook Jumbo-Visma zal niet afstappen van de afmattingsstrategie waarmee ze in de rit over de Joux Plane probeerden de concurrentie uit te putten.

Pogacar-tactiek

"Dit keer wel aankomst bergop. Maar de aanloop lijkt iets minder lastig dan de Joux Plane", denkt Clement. "Dus het is aan Jumbo-Visma om het zo lastig mogelijk te maken. Om zo de scherpte er vanaf te halen bij Pogacar."