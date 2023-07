Waterpolosters beginnen WK met nipte, maar belangrijke zege op Spanje

Aarts: "Het was niet mooi en niet goed, maar het is wel een heel belangrijke overwinning."

Na rust was Oranje minder slordig en werd met vier treffers op rij een 3-5 achterstand omgebogen. Mede dankzij een sterke keepster Laura Aarts, die tien reddingen verrichtte op zestien schoten, kon Spanje niet meer langszij komen.

Tegen de Spaansen moest Nederland wel tot het uiterste gaan, zeker nadat het in de eerste twee kwarten aanvallend te veel fouten maakte en maar weinig gevaarlijk kon worden.

Door die zege zet Nederland nu al een grote stap naar de eerste plaats in de groep, en daarmee directe plaatsing voor de kwartfinales, want met de andere tegenstanders Kazachstan en Israël zal de ploeg van Evangelis Doudedis normaal gesproken geen enkele moeite hebben.

De Nederlandse waterpolosters zijn het WK in het Japanse Fukuoka begonnen met een overwinning. In een slordige en spannende wedstrijd klopte Oranje de Europees kampioen Spanje met 7-6.

WK zwemmen bij de NOS



De WK zwemmen in het Japanse Fukuoka zijn rechtstreeks te volgen via de NOS.

Donderdag 20 juli wordt het waterpoloduel Nederland-Israël (vrouwen) vanaf 13.30 uur rechtstreeks uitgezonden via een stream op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Erik van Dijk en Iefke van Belkum.

Tijdens de eerste dag van het langebaantoernooi, zondag 23 juli, zijn de (halve) finales vanaf 12.50 uur rechtstreeks te bekijken op de stream. De resterende zeven dagen van de strijd in het 50-meterbad, van 24 tot en met 30 juli, zendt de NOS alle (halve) finales ook rechtstreeks uit op NPO 1. Het commentaar komt van Jeroen Grueter.