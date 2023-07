Australiër en hond gered na 2 maanden op drift in Stille Oceaan

Een 51-jarige zeezeiler uit Australië is samen met zijn hond gered na twee maanden op drift in de Stille Oceaan. Ze maken het naar omstandigheden goed.

Tim Shaddock was in april met zijn catamaran uit het Mexicaanse La Paz vertrokken voor een bootreis naar Polynesië. Na ongeveer een maand kwam hij in de problemen doordat tijdens een storm al zijn apparatuur uitviel.

Pas afgelopen week werd zijn boot ontdekt door de helikopter van een tonijnvisser. De trawler verlegde zijn koers om Shaddock en hond Bella op te pikken. Op videobeelden van de redding is te zien hoe Bella enthousiast kwispelt en Shaddock breed lacht als ze aan boord worden gehaald.

Rust en eten

Shaddock vertelde dat ze hadden overleefd door regenwater op te vangen en rauwe vis te eten. Hij was afgevallen en had een flinke baard, maar was verder nog gezond.

"Ik heb een moeilijke tijd op zee gehad", zegt hij in een video die de bemanning van het vissersschip maakte. "Ik heb rust en goed eten nodig, want ik ben lang op zee geweest."

Volgens de scheepsarts zal Shaddock eerst maar weinig te eten krijgen, om hem weer te laten wennen aan voedsel. Hij noemt het een goed teken dat Shaddock bij kennis kon blijven en praatgraag was. "Er wordt goed op me gepast", zei Shaddock zelf in zijn videoboodschap.

Het zal nog enige tijd duren voordat Shaddock weer voet aan vaste wal kan zetten: het vissersschip moet nog terug naar Mexico varen.