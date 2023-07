Wekdienst 16/7: Rutte naar Tunesië • Gedroomde finale Wimbledon

Aan zee waait het hard, met kans op zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Landinwaarts wordt de wind veelal vrij krachtig, dat is windkracht 5. Later op de dag wordt het rustiger bij maxima rond 22 graden. Wel trekken nog enkele buien over het land.

Goedemorgen! Opnieuw is in Rotterdam een huis belaagd. In de Tour staat de tweede Alpenrit op het programma én het is tijd voor de mannenfinale op Wimbledon.

Wat heb je gemist?

In Rotterdam is een woning beschoten in de Jensiusstraat, even ten noorden van het centrum. In dezelfde woning ging gisternacht een explosief af. De politie meldt dat er niemand gewond is geraakt bij de beschieting. Agenten hebben hulzen en andere sporen veiliggesteld voor onderzoek.

De politie telt dit jaar al bijna 250 aanslagen op huizen en andere doelwitten, met name in Amsterdam en Rotterdam maar ook elders in het land. Dat zijn nu al meer explosies dan in heel vorig jaar.

De aanslagen hebben vaak te maken met drugshandel, maar ook andere motieven zoals afpersing komen voor. Opgepakte verdachten zijn vaak jong. Dit blijkt uit een eerste analyse het Landelijk Forensisch Coördinatie Team, dat alle incidenten bijhoudt en de achtergronden in kaart brengt.