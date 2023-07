Telefoontjes aan nabestaande leidden naar verdachte seriemoordenaar New York

De man die ervan wordt verdacht vier vrouwen te hebben vermoord in de buurt van New York, kwam bij de politie als verdachte in beeld omdat treitertelefoontjes naar een nabestaande uit de buurt van zijn kantoor kwamen. De man bleek daarnaast de zaak veelvuldig te hebben gegoogeld.

De 59-jarige Rex Heuermann werd gisteren opgepakt na een zoektocht van bijna 15 jaar. Hij wordt verdacht van de moord op zeker vier escorts van wie de lichamen in 2010 op Long Island werden gevonden. Hij zegt zelf onschuldig te zijn.

De doorbraak in de zaak kwam nadat de politie vorig jaar een nieuw team alle sporen en honderden tips nog eens had laten nalopen. Daarbij werd ontdekt dat Heuermann, die in de buurt woonde, in eenzelfde model auto reed als een getuige had gezien voor het huis van een van de slachtoffers.

Rechercheurs besloten daarop zijn telefoongegevens te vergelijken met de anonieme mobieltjes waarmee afspraken met de vermoorde escorts waren gemaakt. De locaties van die telefoons bleek vaak overeen te komen. In totaal achterhaalde de politie zeker zeven verschillende prepaid-mobieltjes die Heuermann zou hebben gebruikt.

Anonieme beller

De agenten vonden bovendien een verband met vier telefoontjes die de dader met een telefoon van een slachtoffer naar haar destijds 16-jarige zus had gemaakt. Daarin vertelde de anonieme beller dat hij de vrouw had gedood. De telefoontjes bleken allemaal uit Manhattan te komen, uit de buurt van het kantoor van Heuermann.

Verder bewijs kwam van flesjes en pizzakorsten die Heuermann had weggegooid. Dna dat daarop zat kwam overeen met dat van enkele haren van de moordenaar op de lichamen van drie van de vrouwen. Ook een haar van Heuermanns vrouw werd aangetroffen. Zij geldt niet als verdachte, mogelijk is haar haar via Heuermann op het plaats delict gekomen.

Verdachte zoektermen

Toen de politie het onlinezoekgedrag van Heuermann naging bleek hij een voorkeur te hebben voor zeer gewelddadige porno. Daarnaast had hij grote interesse in de moorden op Long Island en andere seriemoordenaars. Onder zijn meer dan 200 zoekopdrachten waren de namen van de slachtoffers, 'kaart van alle bekende seriemoordenaars', 'waarom is de Long Island Serial Killer niet gepakt' en 'waarom kon de politie de telefoontjes van de Long Island Serial Killer niet natrekken'.

Hoewel de politie denkt hiermee vier moorden te hebben opgelost, is dat nog niet het einde van het onderzoek op Long Island. Er werden tijdens de zoektocht in 2010 en 2011 in totaal elf lichamen gevonden, van negen vrouwen, een man en een kind. De politie houdt er rekening mee dat er meer daders zijn naast Heuermann.