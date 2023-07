Duitse jongeren opgepakt voor groepsverkrachting op Mallorca

De Spaanse politie heeft op het eiland Mallorca vijf Duitse jongeren aangehouden die samen een 18-jarige landgenote zouden hebben verkracht. De rechter bepaalde afgelopen avond dat de groep voorlopig moet blijven vastzitten.

Het slachtoffer had volgens een Spaanse krant een van de mannen leren kennen in een uitgaansgelegenheid in Palma, de hoofdplaats van het eiland. Ze was met hem naar zijn hotelkamer gegaan, maar toen ze daar niet binnen werd gelaten omdat ze geen gast was, vergezelde ze hem naar een ander hotel waar zijn vrienden sliepen.

Daar zouden de mannen, allen begin twintig, haar tot seksuele handelingen hebben gedwongen. Een van hen maakte daarbij ook opnames met zijn mobiel. Op een gegeven moment kon de vrouw wegkomen uit de hotelkamer en vluchtte ze naar de politie. De vijf mannen konden dezelfde dag worden opgepakt.

Protest

Als ze schuldig worden bevonden kunnen de mannen 15 jaar cel krijgen. Groepsverkrachting geldt daarbij als een verzwarende omstandigheid.

De afgelopen jaren leidden verschillende groepsverkrachtingen tot protesten in Spanje. Zo was er ophef over de lage straffen die een groep mannen kreeg omdat hun slachtoffer uit angst niet expliciet 'nee' had gezegd. Zij kregen in hoger beroep hogere straffen en er werd een wet aangenomen die seks zonder uitdrukkelijke toestemming strafbaar maakt.