Woning beschoten in Rotterdam, dag na explosie in zelfde pand

In Rotterdam is vannacht een woning beschoten in de Jensiusstraat, even ten noorden van het centrum. In dezelfde woning ging gisternacht een explosief af.

De politie twittert dat er niemand gewond is geraakt bij de beschieting. Agenten hebben hulzen en andere sporen veiliggesteld voor onderzoek.

Gisteren ging er rond dezelfde tijd een explosief af in het pand, waardoor er een uitslaande brand ontstond in een woning. Er raakte niemand gewond, maar de bewoner werd wel voor de zekerheid gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Ongeveer een uur na de explosie was er nog een op de Nassaustraat, op de andere Maasoever. Ook daarbij raakte niemand gewond.

Reeks van geweldsincidenten

Rotterdam wordt al maanden geteisterd door nachtelijke beschietingen en explosies, dit jaar al meer dan 75. Waarschijnlijk houdt het geweld verband met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes, die elkaar over en weer proberen te intimideren.

Vanwege de onrust in Rotterdam zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals meer toezicht. Ook heeft de politie de opsporingscapaciteit uitgebreid.