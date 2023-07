Doden geborgen uit ondergelopen Koreaanse tunnel, zoektocht gaat verder

Hulpverleners hebben in Zuid-Korea vijf lichamen weten te bergen uit een autotunnel die door noodweer was ondergelopen. Zo'n 400 reddingswerkers, onder wie duikers, zijn nog op zoek naar andere inzittenden van voertuigen die ondergronds vast kwamen te zitten door het water. Met grote pompen probeert men daarnaast het water weg te krijgen.

Zuid-Korea kampte de afgelopen dagen met zwaar noodweer. De tunnel van 685 meter lang liep snel vol toen een nabijgelegen rivier overstroomde. Uit beelden van bewakingscamera's bleek dat er zo'n vijftien voertuigen door het water werden verrast, waaronder een bus.

De vijf lichamen die nu zijn geborgen kwamen allemaal uit de bus. Eerder werd al een andere dode geborgen en konden negen mensen worden gered. Elf mensen worden nog vermist. De zoektocht naar hen gaat door.

Overstromingen en aardverschuivingen

Eerder was al bekendgemaakt dat overstromingen en aardverschuivingen de afgelopen week het leven hebben gekost aan zeker 26 mensen. Nog eens tien personen worden op andere plekken vermist.

Door de zware regenval moesten ongeveer 5500 mensen hun huis verlaten. Bij ruim 25.000 huishoudens is de stroom uitgevallen. Zo'n 200 wegen zijn afgesloten, een groot deel van het treinverkeer in het land is ontregeld en meerdere vluchten werden geannuleerd.

Vandaag wordt nog meer regen verwacht.