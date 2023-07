Tadic op weg naar Istanbul voor transfer naar Fenerbahçe

Dusan Tadic lijkt een dag na het ontbinden van zijn contract bij Ajax al een nieuwe club te hebben gevonden. De 34-jarige Serviër is onderweg naar Istanbul voor besprekingen met Fenerbahçe, zo meldt de Turkse club op Twitter.

Na vijf seizoenen werd de verbintenis van Tadic in Amsterdam vrijdag verbroken. Daardoor is hij transfervrij op te pikken. De linkspoot had nog een contract tot medio 2024 bij Ajax.