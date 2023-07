Evacuaties op Canarische Eilanden wegens natuurbranden

Op het Canarische Eiland La Palma zijn zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege felle natuurbranden. Een gebied van zo'n 45 vierkante kilometer is al getroffen, zeker twaalf gebouwen zijn verwoest.

De autoriteiten waarschuwen dat het vuur nog niet onder controle is. Door het warme weer van de afgelopen tijd is het kreupelhout kurkdroog en bovendien wordt het vuur aangewakkerd door de felle wind.

De president van de autonome Spaanse eilandengroep waarschuwt dat de richting van het vuur door de wind onvoorspelbaar is en raadt mensen daarom aan niet tot het laatste moment te wachten met hun vertrek. "We moeten eerst de mensen redden, dan hun eigendommen en vervolgens blussen", zegt hij over zijn prioriteiten.

Verzet

Toch zijn er bewoners die bij hun huizen willen blijven. "De politie wil ons dwingen ons huis te verlaten, ons dwingen alles te verliezen waar we ons hele leven voor hebben gewerkt", protesteert een inwoner van het gebied. "Ze willen het allemaal laten branden omdat het protocol dat voorschrijft."

300 brandweerlieden bestrijden het vuur. Daarbij worden al tien vliegtuigen ingezet en er worden er snel meer verwacht vanaf het vasteland.

De Spaanse premier Sánchez heeft ook meer hulp toegezegd. Zo zijn er al 120 militairen met blusmaterieel gestuurd.