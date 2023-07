Explosief gevonden bij dancefestival in park Purmerend

In Purmerend is vanavond een explosief gevonden in een park waar op dat moment een festival aan de gang was. Omdat de vondst werd gedaan buiten het terrein van het dancefestival Electronic Picnic in het Leeghwaterpark hoefde de politie het evenement niet stil te leggen. Er was volgens een woordvoerder geen gevaar voor de duizenden bezoekers.

De vondst werd rond 19.45 uur gedaan door beveiligingspersoneel van het festival. Naast de politie werden de brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld om het verdachte voorwerp te onderzoeken. Ook werd uit voorzorg een ambulance opgeroepen.

De EOD heeft later op de avond het explosief veiliggesteld en meegenomen. De politie zegt niet om wat voor soort explosief het gaat en hoe het in het park terecht gekomen is.