Zeilers Lambriex en Van de Werken winnen olympische test in Marseille

Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben bij een olympische testwedstrijd in Marseille de winst in de 49er-klasse veiliggesteld. Het duo is na drie races op zaterdag onbereikbaar geworden voor de concurrentie. Het is het tweede goud voor Nederland in Marseille, na Marit Bouwmeester in de ILCA6-klasse.

De twee in Den Haag wonende wereldkampioenen sloegen vrijdag met drie zeges op rij al een gat met de concurrentie. Een vijfde, zevende en nog eens een zevende plaats op de voorlaatste dag waren voldoende om zich te verzekeren van de eerste plaats.

'Winnen was niet hoofddoel

Voor Lambriex en Van de Werken was de testwedstrijd in Marseille niet alleen een goede oefening voor de zeilwedstrijden op de Spelen van volgend jaar, die ook in de baai bij Marseille worden gehouden. Ze willen volgende maand in Den Haag ook hun wereldtitel verdedigen.