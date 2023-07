Foppen loopt Maase uit boeken en verbetert Nederlands record op 5.000 meter

Mike Foppen heeft het Nederlands record op de 5.000 meter verbeterd. De atleet uit Nijmegen kwam bij de Nacht van de Atletiek in het Belgische Heusden-Zolder tot een tijd van 13.05,66. Foppen dook daarmee 7,40 onder z'n oude toptijd, die hij in 2020 in Monaco had gelopen.

Het oude record deelde hij met Kamiel Maase, die in 2002 in Berlijn eveneens op 13.13,06 was uitgekomen. In januari van dit jaar verbeterde Foppen in Boston al het Nederlands indoorrecord op de 5.000 meter. Hij kwam toen tot een tijd van 13.11,60, ver onder het oude record van Rob de Brouwer uit 1985.

Foppen plaatste zich met zijn tijd in Heusden-Zolder voor de WK in Boedapest in augustus, maar miste nipt de limiet voor de 5.000 meter op de Olympische Spelen van Parijs, die op 13.05,00 staat. Foppen eindigde in zijn race als zesde. De Keniaan Cornelius Kemboi won in 13.03,49.