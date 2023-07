Nederlandse toeriste gewond geraakt bij carjacking in Zuid-Afrika

Een Nederlandse studente is op gewelddadige wijze overvallen toen ze samen met twee andere toeristen onderweg was naar het Kruger National Park in Zuid-Afrika. Het incident vond plaats op 30 juni, maar de details zijn nu pas naar buiten gekomen.

De drie vrouwen van begin twintig zouden onder meer een fotografie-stage lopen in het park. Op de weg ernaartoe schoot een gemaskerde bende ten minste vier keer op hun auto. Twee van de vrouwen, onder wie de Nederlandse, liepen daarbij schotwonden op, melden de Zuid-Afrikaanse nieuwssite SA People en het Britse Daily Mail.

Van de andere vrouw die schotwonden opliep wordt ook gezegd dat ze Nederlands is, maar dat is nog niet bevestigd. De derde vrouw, een Amerikaanse, liep verwondingen op door het rondvliegende glas van de autoruiten.

Poging tot moord

De politie beschouwt de carjacking als poging tot moord. Drie mannen zijn inmiddels aangehouden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nog niet op de hoogte te zijn van het voorval. Het ministerie zegt alleen actie te ondernemen als iemand de ambassade om hulp vraagt.

Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Volgens SA People en Daily Mail zijn de twee vrouwen met schotwonden inmiddels teruggekeerd naar Nederland en Engeland.