Signeersessie 'TikTok-auteur' Ana Huang verkoopt binnen twee minuten uit

Honderden BookTok-gebruikers stonden vandaag in de rij bij boekhandel Scheltema in Amsterdam voor een krabbel van Ana Huang. Zij is de Amerikaanse auteur van de Twisted Love-serie, een boekenreeks die door TikTok enorm populair is geworden onder jongeren.

BookTok is een gemeenschap van boekenfans die op TikTok onder meer leestips en reviews met elkaar uitwisselen. Filmpjes over Huangs boeken hebben op het platform meer dan 260 miljoen weergaven en van de boeken zijn al meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

De boeken doen het ook hier goed: alle signeersessies in Europa zijn binnen een uur uitverkocht. Zo ook die in Amsterdam van vanmiddag, waar er al na twee minuten geen kaarten meer over waren. 300 fans kregen een plekje in de wachtrij.

De gelukkigen konden Huang vandaag ontmoeten en moesten daarvoor lang in de rij staan: