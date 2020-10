Accountantskantoren beboeten personeel om integriteitsschending

Medewerkers van de vier grote accountantskantoren hebben zich niet goed gehouden aan de eigen regels die hun onafhankelijkheid moeten waarborgen. Een aantal van hen heeft daarvoor een boete gekregen.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Volgens de krant heeft accountants- en advieskantoor PwC een tiental eigen medewerkers boetes opgelegd van honderden tot enkele duizenden euro's. Branchegenoot EY beboette twee partners. Ook KPMG en Deloitte zagen overtredingen bij hun werknemers, maar zij houden geheim hoe die zijn bestraft, zegt de krant.

Accountants zijn bij wet verplicht om hun controle- en advieswerk onafhankelijk doen. De kantoren hanteren regels om de onafhankelijkheid te waarborgen. Adviseurs en accountants mogen bijvoorbeeld niet beleggen in bedrijven waarvan ze ook de boekhouding controleren en moeten al hun transacties op tijd melden. Dat geldt ook voor hun gezinsleden.

Eigen onderzoeken

Van de in totaal ruim 6000 medewerkers controleerde PwC afgelopen boekjaar er 271 om na te gaan of ze zich aan deze regels hielden. In twintig gevallen bleek dat niet zo te zijn. De helft van hen kreeg een berisping, de andere helft een boete.

EY legde afgelopen jaar 133 medewerkers en 48 partners onder de loep. 29 medewerkers kregen een waarschuwing of aantekening in het personeelsdossier, vijf partners werden bestraft en bij twee van hen ging het om een boete. Waaruit de sanctie voor de andere drie partners bestond is niet duidelijk.

Over schendingen bij de overige twee kantoren is minder bekend. Bij KPMG bleek dat in 0,8 procent van de gevallen medewerkers zich niet aan de regels hadden gehouden. Deloitte laat aan de krant alleen weten dat 242 partners en medewerkers zijn gecontroleerd, niet hoeveel er in de fout zijn gegaan en niet hoeveel er beboet zijn.