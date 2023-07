Vanavond op tv: UWV verzamelde illegaal gegevens • Europa wil migratiedeal met Tunesië • Queer-held Couperus

UWV verzamelde illegaal gegevens van uitkeringsgerechtigden

Het UWV heeft illegaal gegevens verzameld van uitkeringsgerechtigden. Het gedrag van bezoekers van UWV-sites werd gevolgd en geanalyseerd, om te onderzoeken of ze illegaal in het buitenland verbleven terwijl ze een WW-uitkering ontvingen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Interne alarmsignalen leidden niet tot stopzetting van het systeem. De voorzitter van de raad van bestuur van het UWV, Maarten Camps, schuift aan in de studio.