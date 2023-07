Pieterse laat concurrentie ver achter zich bij NK mountainbiken

Een verrassing kan het niet meer genoemd worden - daarvoor heeft ze dit seizoen al te vaak haar klasse laten zien - maar Puck Pieterse is voor het eerst Nederlands kampioen mountainbiken geworden. De 21-jarige wielrenster uit Amersfoort deed dat op het parcours in het Gelderse Oldebroek met overmacht.

Pieterse nam vanaf de start meteen de leiding en reed vervolgens de concurrentie op grote achterstand. Anne Tauber, die in 2017, 2019 en 2021 de beste was, eindigde op ruim drie minuten als tweede. Het brons was voor Sophie von Berswordt.

Zevenvoudig Nederlands kampioen Anne Terpstra en Fem van Empel, de wereldkampioene veldrijden die ook goed op de MTB uit de voeten kan, ontbraken op het appèl.

De te kloppen vrouw

Pieterse is dit seizoen een klasse apart in het mountainbiken. De van het veldrijden afkomstige alleskunner, die dit jaar overigens ook nog eens vijfde werd bij de door Demi Vollering gewonnen Strade Bianche, won al drie wereldbekerwedstrijden en werd in juni Europees kampioene. Ze geldt als de te kloppen vrouw bij de WK, volgende maand in Glasgow.

Bij de mannen triomfeerde Morris Gruiters, die optimaal profiteerde van de in Oldebroek absente WK-gangers Mathieu van de Poel en Milan Vader.