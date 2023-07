Zweden wil geen immigratieland meer zijn: 'Belasting op de verzorgingsstaat'

Onder de bevolking is er de vrees dat regelingen om goed voor vluchtelingen te zorgen ten koste gaan van sociale voorzieningen. Sjörström: "Mensen die asiel krijgen hebben recht op uitkeringen. Bedenk je dat elk kind uit een oorlogsgebied zo'n zes onderzoeken voor zijn kiezen krijgt. Uit Afghanistan alleen al komen 10.000 kinderen, dat kost veel geld. Voor veel mensen voelt dat geld uitgeven zonder te investeren in integratie als een te grote belasting op de verzorgingsstaat."

Nieuwkomers komen moeilijk aan een baan als ze geen Zweeds spraken, maar taallessen en ander onderwijs waren ondermaats. "We vingen mensen op die het moeilijk hadden, maar lieten ze niet deelnemen aan de maatschappij. Dat is misschien wel humanitair, maar niet humanistisch", zegt Sjöström.

"Het is een zelfgecreëerd probleem", zegt Torbjörn Sjöström, directeur van marktonderzoeksbureau Novus. Hoewel het land veel mensen opnam, ontbrak het aan de infrastructuur om mensen te helpen integreren. "Vluchtelingen die in hun land tegenover elkaar stonden, werden nu ineens buren."

Een week nadat het Nederlandse kabinet erover viel, wordt het inperken van gezinshereniging in Zweden juist doorgezet. De Zweedse regering toetst een wetsvoorstel waarmee het land een verblijfsvergunning kan weigeren als de partner jonger is dan 21 jaar. Ook moeten de regels voor nareizende kinderen worden aangescherpt.

En dus wil de regering, naast een inperking van het aantal migranten, een nieuwe verhouding tussen land en immigrant. Wie in Zweden wil wonen, moet moeite doen om onderdeel te worden van de maatschappij. Onderdeel van dat sociaal contract is het verplichten van taallessen en een inburgeringsexamen.

Voor arbeidsmigranten wordt het minimumsalaris verdubbeld, op papier om zichzelf te onderhouden en uitbuiting te voorkomen. Maar in praktijk is dat ook een manier om laaggeschoolde arbeidsmigratie te ontmoedigen. Het socialezekerheidsstelsel is niet langer vanzelfsprekend voor nieuwkomers: voorzieningen moeten ze geleidelijk verdienen, door te werken en belasting te betalen.

De doelstelling van deze maatregelen is een snellere integratie. "Ook al gaat die in vergelijking met andere landen relatief goed", zegt Pieter Bevelander, directeur van het instituut voor migratiestudies in Malmö. De meeste migranten in Zweden integreren snel, stelt hij, "Van de asielzoekers is 60 tot 75 procent binnen tien jaar aan het werk. Maar in de ogen van de bevolking gaat dat niet snel genoeg."