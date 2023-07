Koolhof grijpt titel op Wimbledon in dubbelspel als vierde Nederlander ooit

Tennisser Wesley Koolhof heeft als vierde Nederlander het dubbelspel op Wimbledon gewonnen. Samen met de Brit Neal Skupski was hij in de finale met 6-4 en 6-4 te sterk voor Marcel Granollers en Horacio Zeballos.

Dankzij deze toernooiwinst treedt Koolhof in de voetsporen van drie landgenoten. Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wonnen samen het mannendubbel op Wimbledon in 1998 en Jean-Julien Rojer deed dat in 2015 aan de zijde van de Roemeen Horia Tecău.

Amper fouten

Koolhof en Skupski speelden een sterke partij, maakten amper fouten en leunden op het snelle Londense gras sterk op hun service. Het enige moment dat het even lastig werd, was op 2-3 in de eerste set. Ze werkten de breekkans van Zeballos en Granollers echter weg en plaatsten een game later de beslissende break voor setwinst.

In de tweede set stonden ze hun tegenstanders geen enkele breekkans toe. Koolhof en Skupski kwamen met een break op 3-2, waarna Granollers en Zeballos, die op Roland Garros twee keer te sterk waren geweest, geen vuist meer konden maken.