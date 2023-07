Simons en debutant Pepi trefzeker voor PSV, Feyenoord doelpuntloos tegen Union

De Eindhovenaren bogen de vroege achterstand snel weer om in een voorsprong. Xavi Simons benutte een strafschop en aanwinst Ricardo Pepi bekroonde zijn eerste duel voor de bekerwinnaar na een pass van Simons met het winnende doelpunt.

PSV heeft tijdens het trainingskamp in Oostenrijk het oefenduel met FC Blau-Weiss Linz met 2-1 gewonnen. Feyenoord kwam in Barendrecht niet verder dan 0-0 tegen het Belgische Union Sint-Gillis. AZ deed het zonder de door AC Milan begeerde Tijjani Reijnders beter tegen het Poolse Lech Poznan: 4-0.

Feyenoord speelde na zeges op PEC Zwolle (3-1) en Club Brugge (2-0) in de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding in Barendrecht met 0-0 gelijk tegen het Belgische Union Sint-Gillis.

Feyenoord vindt geen gaatje in defensie Union

Nog zonder spits Santiago Gimenez, die zich met Mexico plaatste voor de finale van de Gold Cup van zondag, had Feyenoord op het veld van vv Smitshoek moeite met doelpunten maken. En dat niet alleen, ook de kansen waren schaars tegen de stugge Belgische ploeg van oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop.

In de eerste helft kreeg Danilo een kans centraal voorin en in de tweede helft de Argentijn Ezequiel Bullaude. Trainer Arne Slot wisselde in de rust zijn hele elftal om zoveel mogelijk spelers uit zijn selectie speelminuten te laten maken. Nieuwelingen Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki speelden voor rust, Yankuba Minteh na de thee.

Feyenoord vervolgt de voorbereiding vanaf maandag met een trainingskamp in Oostenrijk en speelt later deze maand in De Kuip nog oefenwedstrijden tegen Villarreal (27 juli) en Benfica (30 juli), Op 4 augustus wacht de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

AZ zonder Reijnders te sterk voor Lech Poznan

De transfer van Tijjani Reijnders naar AC Milan hing in de lucht tijdens het oefenduel van AZ tegen het door oud-AZ-trainer John van den Brom gecoachte Lech Poznan in het Noord-Hollandse Dirkshorn. "Het is nog niet rond. Die berichten zijn voorbarig", zei technisch directeur Max Huiberts tegen het Noordhollands Dagblad.

"Maar het gaat er wel naar toe", vervolgde Huiberts. "AC Milan laat zien dat de club hem echt graag wil hebben. Het laatste gesprek met Milan was een prima gesprek, we zitten inmiddels bij elkaar in de buurt." Reijnders moet de Alkmaarders ongeveer 20 miljoen euro op gaan leveren, exclusief bonussen.