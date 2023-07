Motorbenderuzie in Waals dorp: man doodgereden, ander verwond met hamer

In het Waalse dorp Péronnes-lez-Antoing is afgelopen nacht een dode gevallen bij een ruzie op een feest. De politie gaat uit van een afrekening tussen de rivaliserende motorbendes Hells Angels en Bandidos, melden Belgische media. Een man is aangevallen met een hamer en raakte zwaargewond.

Péronnes ligt in de zuidwestelijke provincie Henegouwen. Volgens Belgische media vond de confrontatie plaats op een klein festival met zo'n duizend bezoekers. Het zou gaan om de openingsavond van Chapiteau de Péronnes, een evenement voor jonge boeren.

Omvergereden op parkeerplaats

Ooggetuigen zeggen dat er in de loop van de avond een bende motorrijders kwam. Een groep mannen met capuchons sloeg voor de festivaltent een man in elkaar. Hij werd ook geslagen met een hamer, zo is te zien op videobeelden op sociale media. De zwaargewonde verkeert volgens de politie niet in levensgevaar.

Op de parkeerplaats werd een man aangereden met een auto. Toen het slachtoffer op de grond lag, is de automobilist over hem heen gereden. De man overleed aan zijn verwondingen.

Brandweer kwam tussenbeide

Rond 01.30 uur kwamen de hulpdiensten aan op het feest. Volgens de Vlaamse publieke omroep RTBF greep de brandweer in om de vechtpartij te stoppen, maar details daarover ontbreken. De aanvallers zijn het festival ontvlucht. Een verdachte is gearresteerd.

De honderden aanwezigen werden geëvacueerd. Het zware geweld, dat vlak bij de bezoekers plaatsvond, leidde tot veel onrust. De politie heeft getuigen gehoord. Het meerdaagse evenement is afgelast.

Voorlopig onderzoek wijst volgens de politie naar leden van Bandidos en Hells Angels. Deze twee motorclubs zijn in Nederland verboden, omdat leden structureel betrokken zijn bij criminaliteit.