Violiste Eline (12) uit Bilthoven speelt vanavond in Carnegie Hall, New York

Ze studeert nu aan de Academie Muzikaal Talent, verbonden aan het Utrechts Conservatorium en speelt in het Cugnon-juniorensemble, waarin jong strijktalent van acht tot achttien jaar samenspeelt. Als solist trad ze onder andere op bij het Kinderprinsengrachtconcert in Amsterdam en bij de Nationale Kinderherdenking op 4 mei in Madurodam.

"Ik vind het echt supergaaf in New York te mogen spelen", zegt Eline bij RTV Utrecht . "Iedereen zegt dat ze het knap vinden dat ik dit al op mijn leeftijd doe. Het voelt wel een beetje gek om hier als enige twaalfjarige tussen allemaal volwassenen te staan."

Violiste Eline Liselotte van Dijk (12) uit Bilthoven speelt vanavond in de Carnegie Hall in New York, een van de meest prestigieuze concertzalen ter wereld. Het concert is de prijs die ze won met een inzending voor de Manhattan International Music Competition.

Tussen al die optredens door deed ze mee aan de categorie 'jeugd' van de Manhattan International Music Competition, met een filmpje van een van haar optredens. Al had ze zelf aanvankelijk niet in de gaten dat ze deelnemer was aan die online wedstrijd. "Ik wist niet eens dat mijn moeder me had opgegeven", zegt Eline. "Ineens kwam ze naar me toe met het goede nieuws. Ik kon het bijna niet geloven."

Moeder Linde Brasem: "We proberen wel vaker mee te doen met muziekwedstrijden. Maar toen ik de mail die bevestigde dat ze had gewonnen midden in de nacht kreeg, dacht ik: zou het een stunt zijn?"

Dat bleek niet het geval: Eline won de eerste prijs in de leeftijdscategorie tot en met twaalf jaar.

Vakantieplannen omgegooid

Het goede nieuws dateert van twee weken geleden. Vanavond al staat het optreden op het programma, samen met de prijswinnaars in de negen andere categorieën van de muziekwedstrijd. "We hebben onze vakantieplannen daarom omgegooid en zijn hier nu een weekje", aldus Eline. "De voorbereiding op het optreden duurt vier dagen."

"In de muziekwereld zijn wedstrijden alleen maar bedoeld om ergens naartoe te werken", zegt haar moeder. "Het gaat om het ontwikkelen en trainen van podiumervaring, niet zozeer om het verzamelen van bekers. Deze ervaringen zijn belangrijk voor haar, om zichzelf te zijn en te groeien als de solist die ze graag wil worden."

Verhaal dat ik vertel

"Viool is mijn passie", voegt Eline daaraan toe. "Ik kan mijn fantasie, verhalen en emoties uitdrukken in muziek. Ik hou ervan om op te treden. Mijn ambitie is om wereldwijd als solist te spelen. Dan kan ik zoveel mogelijk mensen van de vioolmuziek laten genieten en meenemen in het verhaal dat ik vertel."

Maar eerst nog even Carnegie Hall. Of ze zenuwachtig is? "Gisteren had ik de repetitie en van tevoren heb ik niet veel zenuwen. Vlak voor optredens voel ik wel een beetje gezonde spanning, maar die verdwijnt wanneer ik op het podium sta."

Eline vorig jaar bij het Kinderprinsengrachtconcert: