Vanaf vandaag mondkapje mee naar middelbare school

In de pauze, bij het wisselen van de les en in de aula: vanaf vandaag geldt voor leerlingen op middelbare scholen het dringende advies op deze plekken een mondkapje te dragen. Het gaat om plaatsen op school waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden. In het klaslokaal mag de mondkap af.

Het advies werd vorige week afgesproken na een oproep van de VO-raad, de koepel van middelbare scholen. Die drong aan op een richtlijn voor alle scholen in Nederland. Eerder zag minister Slob van Onderwijs niet veel in een dringend advies, maar steeds meer scholen vroegen erom.

De scholen bepalen zelf of ze het bij een advies laten of tot een mondkapjesplicht overgaan. Bij een verplichting moet wel de medezeggenschapsraad instemmen.

We gingen kijken wat leerlingen op het Oranje Nassau College in Zoetermeer ervan vinden: