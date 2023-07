Elfde grandslamtitel op rij voor ongenaakbare De Groot na winst op Wimbledon

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft andermaal laten zien dat ze nagenoeg onverslaanbaar is. In de finale van Wimbledon overtuigde De Groot in een Nederlands onderonsje met Jiske Griffioen door met 6-2, 6-1 te zegevieren.

Voor de 26-jarige De Groot betekende de eindzege in Londen alweer haar vijfde Wimbledon-titel en tevens haar elfde grandslamtitel op rij. Ze begon die imposante reeks tijdens de Australian Open van 2021.