Middenvelder Rice voor recordbedrag van West Ham naar Arsenal

De langverwachte transfer van Declan Rice naar Arsenal is beklonken. De Engelse international komt volgens verschillende media voor 122 miljoen euro over van West Ham United, een recordbedrag in het Britse voetbal. Hij tekent voor vijf jaar.

De 24-jarige Rice, die begin juni met West Ham de Conference League veroverde, liet eerder op de dag op de website van de Londenaren al een lange afscheidsbrief plaatsen.

"De afgelopen dagen en weken waren een absolute wervelwind van emoties, maar het is belangrijk voor mij dat ik de gelegenheid heb om afscheid te nemen en na te denken over iets wat zo'n bijzonder en gedenkwaardig deel van mijn leven is geweest."