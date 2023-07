Man (23) overlijdt na ruzie op promenade in Maastricht

Bij een ruzie gisteravond op de promenade in Maastricht is een 23-jarige man in de Maas terechtgekomen. De Maastrichtenaar werd uit het water gehaald, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

De politie heeft een 58-jarige man, ook uit Maastricht, opgepakt als verdachte, meldt 1Limburg, Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

De hulpdiensten werden rond 21.35 uur gealarmeerd dat er iemand te water was geraakt. Twee andere mensen probeerden hem te hulp te schieten en sprongen in de rivier. De brandweer kon die twee weer snel en ongedeerd uit het water halen, maar het duurde tot 22.00 uur voordat de brandweer ook de 23-jarige man aan land kon brengen. Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later op de avond overleden.

Uit het onderzoek van de politie bleek al snel dat er een mogelijk een conflict was voordat de man in het water terechtkwam. Op grond van getuigenverklaringen en camerabeelden was er snel een duidelijk signalement van de verdachte, aldus de politie. Rond 22.25 uur werd hij aangehouden op de Bosscherweg in Maastricht, niet ver van de Maaspromenade.