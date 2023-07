Vier op een rij voor Kool in Ladies Tour

Op Charlotte Kool staat in de Baloise Ladies Tour vooralsnog geen maat. De Nederlandse renster van DSM-Firmenich pakte na de proloog, de eerste en tweede etappe zaterdag ook nog eens de zege in de derde etappe, die na bijna 83 kilometer eindigde in Knokke-Heist.

De 24-jarige Kool werd in de Belgische badplaats vrijwel perfect afgezet door haar ploeggenotes en versloeg in de sprint vervolgens Lucinda Brand (Lidl-Trek) en Emma Norsgaard (Movistar).

Kool won twee jaar terug al een vergelijkbare etappe in de Ladies Tour, toen over iets meer dan 84 kilometer van Cadzand naar Knokke-Heist. Ze wist dus wat ze kon verwachten en zette wederom haar zinnen op de korte rit in lijn.