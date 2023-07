Beerensteyn vol zelfvertrouwen bij Oranje als eerste spits: 'Wil goals maken'

Niet Vivianne Miedema, maar Lineth Beerensteyn is de vrouw die op het WK voor de doelpunten moet gaan zorgen. Voor Miedema komt het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland te vroeg, nadat ze in december zwaar geblesseerd was geraakt aan haar knie. Voor Beerensteyn de uitgelezen mogelijkheid om te schitteren nu de jarenlang onbetwiste Miedema niet van de partij is. "Deze blessure gun je niemand", vertelt Beerensteyn in Sydney. "Zij is superbelangrijk voor ons." "Het is best wel pijnlijk om te zien, omdat ik het moment die dag live op tv heb gezien", zegt Beerensteyn wanneer ze de beelden, waarop te zien is dat Miedema haar kruisband scheurt, weer onder ogen krijgt. "Ik kom nu in een andere positie, maar ik had het nooit op deze manier gewild."

WK voetbal bij de NOS Het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app en uiteraard zitten de wedstrijden van het Nederlands elftal daar ook bij. Van alle gespeelde wedstrijden zijn samenvattingen te zien op de site en in de NOS-app. Oranje opent de groepsfase op zondag 23 juli om 9.30 uur tegen Portugal. Op donderdag 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander (03.00 uur) en op dinsdag 1 augustus is dat Vietnam (09.00 uur).

De blessure van Miedema staat niet op zichzelf: meerdere topspeelsters liepen het afgelopen jaar een zware kruisbandblessure op. Zelf wil Beerensteyn daar niet al te veel over nadenken. "Voetbal is een contactsport, maar liever heb ik het er niet over. Ik hou er niet van om over zulke dingen te praten. Maar bang ben ik niet. Als ik er meer mee bezig zou zijn, dan gebeuren er juist gekke dingen."

Lineth Beerensteyn is tijdens het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland de eerste spits van Oranje. Een rol waar ze niet voor wegloopt. - NOS

De afwezigheid van Miedema biedt Beerensteyn dus een goede kans. Waar ze voorheen voornamelijk in actie kwam als linksbuiten, rechtsbuiten of als invaller, moet ze er nu vanaf de eerste minuut staan. Als eerste spits dus. Een taak die ze vol zelfvertrouwen tegemoet treedt. "Ik heb in het Nederlands elftal meerdere malen laten zien dat ik op die positie heel goed uit de voeten kan en belangrijk kan zijn voor het team. Het is voor mij niet helemaal nieuw meer. Nu spelen we wel in een ander systeem, maar dit systeem ligt mij ook heel goed." Benieuwd naar de complete selectie van Oranje dit WK? Bekijk 't hier: