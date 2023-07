Run op gratis elektrische leenfiets bij sluiting tunnels Roermond

In Roermond is een run ontstaan op de gratis elektrische fietsen die voor maximaal zes weken beschikbaar worden gesteld nu de twee autotunnels in de snelweg A73 zes weken dicht zijn.

De eerste honderd leenfietsen waren binnen een paar uur weg. Toen de provincie, gemeente en Rijkswaterstaat nog eens honderd fietsen beschikbaar stelden, waren die ook in een mum van tijd gereserveerd.

"Ik ga iedere dag van Weert naar Roermond op en neer", zegt een man die een leenfiets komt ophalen vanochtend bij 1Limburg. "Ik wil eens kijken hoe het met de fiets gaat. Ik vind het een goed initiatief, mooie fietsen."

De Roertunnel en Tunnel Swalmen zijn sinds gisteravond om 21.00 uur in noordelijke richting dicht voor een grote opknapbeurt. Over drie weken gaan de tunnels in noordelijke richting weer open en in zuidelijke richting dicht. In de weekeinden zijn de tunnels vanwege de werkzaamheden in beide richtingen dicht.

50.000 voertuigen per dag

Normaal maken zo'n 50.000 voertuigen per dag gebruik van de twee tunnels om Roermond te bereiken of om van Venlo naar het zuiden van Limburg te rijden. In vakantietijd zijn dat waarschijnlijk minder automobilisten. Toch meldt 1Limburg dat het zelfs vanochtend - een zaterdagochtend - heel druk was en op sommige plekken en ook hier en daar vaststond op een omleidingsroute via een van de provinciale wegen.

Wat dat betreft is de run op de gratis leenfietsen verklaarbaar, al blijft het volgens een woordvoerder van de initiatiefnemers bij de tweehonderd fietsen die nu beschikbaar zijn gesteld. Automobilisten kunnen ook niet even snel een fiets reserveren als ze in de buurt van Roermond komen.

Rijkswaterstaat noemt nog een alternatief voor de auto: de trein. Die reed vanochtend zonder vertraging tussen Weert en Roermond. Ook op het traject Venlo-Roermond was geen sprake van vertraging.