Wimbledon-finaliste Vondrousová heeft passie voor tatoeages: 'Het is kunst'

Zo verwijzen de vijf olympische ringen naar Vondrousova's zilveren medaille, die ze in 2021 bij de Spelen in Tokio won in het enkelspel, en het cijfer 13 vormt haar geluksgetal.

Een elfje, dobbelstenen, een tulp of een aantal woorden. Het is een greep uit de flinke hoeveelheid afbeeldingen die Vondrousová de voorbije jaren op haar lichaam heeft laten vereeuwigen. Achter sommige tatoeages zit volgens de tennisster een diepere betekenis.

Maar de 24-jarige Tsjechische valt in Londen naast goede zeges op onder anderen topper Jessica Pegula, en de herboren Jelina Svitolina ook op door haar voorliefde voor tatoeages. Je mag de tennisster gerust een wandelend schilderij noemen. Ze heeft er inmiddels zoveel dat ze naar eigen zeggen de tel is kwijtgeraakt.

De Tsjechische, die het zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur (Nederlandse tijd) opneemt tegen de Tunesische Jabeur, is de eerste ongeplaatste speelster in de finale op de All England Club sinds Billie Jean King in 1963.

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Ons Jabeur en Marketa Vondrousová. Die laatste is dit weekend verreweg de verrassendste naam van de vier spelers in de mannen- en vrouwenfinale op Wimbledon.

Ondanks de duidelijke aanwezigheid van haar passie zit Vondrousová eigenlijk helemaal niet te wachten op aandacht, maar ze weet dat persconferenties en fotosessies onderdeel zijn van het bestaan als proftennisser.

"Ik houd eigenlijk niet van dit soort dingen. Ik voel me het fijnst in kleine kring. Ik vind dit best lastig en ik geniet er ook niet van", vertelt Vondrousová. "Maar goed, het is natuurlijk wel mooi om dit te doen als ik in een finale sta", zei de tennisster donderdag na haar zege in de halve finale op Svitolina.

Hoogte- en dieptepunten

De loopbaan van de huidige nummer 42 van de wereld zit vol hoogte- en dieptepunten. Zo stond de voormalig nummer één bij de junioren in 2019 als ongeplaatste speelster in de finale op Roland Garros waarin ze van de inmiddels gestopte Australische Ashleigh Barty verloor.

Vondrousová, toen pas 19 jaar, kreeg na het onverwachte succes in Parijs, waardoor ze naar de veertiende plaats op de wereldranglijst steeg, in hetzelfde seizoen met tegenslag te maken en werd in september voor het eerst geopereerd aan haar linkerpols.