'Sommige mensen verslechteren snel. Dat maakt me toch nerveus'

In de serie 'In de frontlinie' publiceren we dagelijks de ervaringen van zorgmedewerkers die we de komende tijd volgen. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Jasper de Wit, huisarts in Vlaardingen.

"Ik werk nu vaak vanuit een sporthal in Schiedam. Daar is voor deze regio een speciale huisartsenpost ingericht om alle mensen die mogelijk besmet zijn met corona te behandelen. Het aantal mensen dat zich met die verdenking bij ons meldt met luchtwegklachten neemt toe, maar we verwachten later een nog een veel grotere groep.

In de sporthal staan tenten waarin we de patiënten behandelen. We hebben een groene en een rode zone ingesteld. In de rode zone komen de mensen die er al slechter aan toe zijn. Alles in die tent moet na iedere patiënt ontsmet worden. Dat doen we zelf. Ik kan je zeggen dat de alcohol er rijkelijk vloeit - schoonmaakalcohol wel te verstaan.

Wat ik hier merk is dat sommige mensen snel zieker worden en dat hun toestand heel snel kan verslechteren. Dat baart me zorgen. Zo zagen we hier bijvoorbeeld een jonge man die 's avonds met milde luchtwegklachten binnenkwam, maar dezelfde nacht nog aan de beademing in het ziekenhuis lag. Zo snel kan het dus gaan. Ik merk dat ik daar toch wat nerveus van word.

Het lijkt een erg stiekeme ziekte. Daar bedoel ik mee dat we normaal bij een luchtweginfectie snel zeggen: 'doe rustig aan of neem een kuurtje'. Maar dat kan nu niet meer; bij corona zie je bij een deel van de patiënten dat je veel sneller aan de bel moet trekken. We moeten daar als huisartsen bijzonder alert op zijn.

Gezien de ervaringen die ik nu heb zeg ik daarom met klem: 'bel ons'. Ook zonder koorts en als je niet tot de risicogroep behoort. Je hoeft ons niet te ontlasten, bel gewoon. Bel ook vooral terug om te vertellen hoe je ziektebeeld zich ontwikkelt. Het is echt belangrijk. Elke IC-opname die we ermee voorkomen is goud waard.

Hier komt ook het belang van testen om de hoek kijken. Als we hier in de sporthal zouden kunnen testen wie daadwerkelijk corona heeft en wie de normale griep, dan kunnen we die mensen veel gerichter monitoren.