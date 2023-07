Politie ontmantelt mogelijk drugslab in Brabantse Kempen

De politie heeft gisteravond samen met de brandweer een mogelijk drugslab ontmanteld, in een bedrijfsloods in het Brabantse dorp Vessem, niet ver van Eindhoven.

Daarbij is een man opgepakt, bevestigt de Landelijke Eenheid van de politie bij Omroep Brabant.

De politie zette een arrestatieteam in bij de inval in de loods, gisteren aan het begin van de avond. De Landelijke Eenheid wil niet bevestigen dat het om een drugslab gaat, maar de aanwezigheid van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) wijst daar wel op.

Na de inval en de aanhouding van de verdachte is de bedrijfsloods de hele nacht bewaakt. Of het mogelijke drugslab op het moment van de inval in bedrijf was, is onduidelijk. Het politieonderzoek loopt nog.

Oude vrachtwagentrailer

Vorig jaar maart werd in Vessem een drugslab in aanbouw ontdekt in een loods bij een boer. Dat was ingericht in een oude vrachtwagentrailer, maar nog niet af. Het was vermoedelijk bedoeld voor de productie van synthetische stoffen voor amfetamine, zei de politie toen.

Volgens een politiewoordvoerder werd het lab ontdekt bij een bestuurlijke controle. Die worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente, die zo zicht wil krijgen op wat er gebeurt in of bij bepaalde woningen. Hoe de politie het mogelijke drugslab van gisteravond heeft ontdekt, is niet bekendgemaakt.