Van Rouwendaal loopt WK-medaille en oympische limiet mis

Zwemster Sharon van Rouwendaal is bij de WK open water in Fukuoka onttroond als wereldkampioene op de 10 kilometer. Onze landgenote tikte als vierde aan, ruim acht seconden later dan de Duitse Leonie Beck, die met de wereldtitel aan de haal ging.

De Australische Chelsea Gubecka tikte als tweede aan. In de strijd om de bronzen medaille en een olympisch ticket, de topdrie plaatst zich voor Parijs, vocht Van Rouwendaal samen met de Amerikaanse Katie Grimes en de Braziliaanse Ana Marcela Cunha om de felbegeerde derde plek.

Grimes won uiteindelijk de sprint van Van Rouwendaal, die volgde op 0,1 seconden. In februari, wanneer in Doha het volgende WK op het programma staat, krijgt ze een nieuwe kans. Daar moet ze bij de eerste twaalf eindigen om naar de Spelen te mogen.

Op meer gehoopt

"Ik had op meer gehoopt, omdat de hele race perfect verliep. Die was nog beter dan vorig jaar", zei Van Rouwendaal na afloop.

"Alles wat ik in mijn hoofd had wat tijdens de race zou kunnen gebeuren, had ik onder controle. Ik kan hier daarom ook niet om huilen. Ik had alleen mijn aantik beter moeten doen en had mijn arm eerder uit het water moeten halen. Maar ik was zo bezig met de finish en kwam daardoor net niet goed uit."

In de slotfase werd haar wel snel duidelijk dat de titel niet meer haalbaar was. Ze richtte zich daarom op die derde plek én het olympische ticket. "Het is jammer dat die derde plek niet is gelukt. Het verschil was 0,10 seconde. Ik was er zo dichtbij. Maar in Doha moet het wel lukken. Deze race heeft mij wel voldoende vertrouwen gegeven."