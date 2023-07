Verloren finales doen Van Duijvenbode pijn: 'Niet te veel op doorgaan alsjeblieft'

"Ik heb geen eens zin om hierover te praten eerlijk gezegd. Dus niet te veel op doorgaan alsjeblieft. Het boeit me niet, het is voorbij en ik verwerk het wel. Ik wil geen negativiteit nu vlak voor een groot toernooi." Het is duidelijk dat er een gevoelig punt is aangesneden bij Dirk van Duijvenbode, die finales van televisietoernooien maar blijft verliezen. Op de World Matchplay, die vandaag begint, hoopt hij daarmee af te rekenen.

Gehavende Van Gerwen verdedigt titel op 'zomer-WK' In de Engelse badplaats Blackpool strijden de beste 32 darters van de wereld tussen 15 en 23 juli om de World Matchplay, ook wel bekend als het 'zomer-WK'. Het is een van de belangrijkste toernooien in het darts. Naast Van Duijvenbode doen ook Raymond van Barneveld, Danny Noppert en Michael van Gerwen mee. 'Mighty Mike' is de regerend kampioen. Hij kampt met gebitsproblemen, maar won afgelopen week nog wel een toernooi in Polen.

Daar stond hij dan twee weken terug, op een podium in Trier. Leeg, he-le-maal leeg, leunend tegen het decor. De European Darts Matchplay had zijn eerste grote titel moeten zijn, maar de finale eindigde (andermaal) in een drama. Van Duijvenbode miste maar liefst vier wedstrijdpijlen en zag tegenstander Luke Humphries met 8-7 winnen. Terwijl 'Aubergenius' niet meer wist waar hij het zoeken moest en met een zielloze blik voor zich uit staarde, werd de Engelsman als winnaar geïnterviewd op het podium. Humphries vertelde dat hij medelijden had met Van Duijvenbode. Pijnlijker dan dat wordt het bijna niet voor een sportman. "Ik heb het gelukkig niet gehoord", blikt de Nederlander terug, "het ging allemaal langs me heen, maar van mij hoefde hij dat niet te doen."

Teleurstelling bij Dirk van Duijvenbode - PDC

Sinds zijn doorbraak drie jaar terug is de 31-jarige Van Duijvenbode een vaste waarde in de subtop van de profdarters. Inmiddels is hij opgerukt naar de elfde plaats op de wereldranglijst. Dit jaar won hij al drie zogenaamde vloertoernooien, de kleinere toernooien zonder publiek, die ook niet te zien zijn op televisie. Halverwege het jaar is hij 'op de vloer' de beste darter van allemaal. Maar die ene, echt grote titel - het winnen van een televisietoernooi - blijft uit. Teveel gedachtes in zijn hoofd Ondanks vijf finaleplaatsen. "Als ik de ervaring had van het winnen van titels, had ik er daarvan misschien wel vier kunnen winnen. Maar ik ben op zo'n moment te veel bezig met het winnen van een titel, in plaats van de wedstrijd."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Van Duijvenbode wil soms te graag, is zijn analyse. "Dan gaan er allemaal gedachtes door m'n hoofd, die ik juist niet moet hebben. Daardoor mis ik vervolgens mijn kansen." Het is tijd voor de volgende stap in zijn carrière: doorstoten naar de wereldtop. Toen hij doorbrak, genoot het Nederlandse volk van zijn verhaal: een medewerker van een auberginekwekerij die opkomt op hardcore-muziek en plots goed staat te gooien. Bekijk de reportage uit 2020 met Van Duijvenbode in de kwekerij:

Het is het jaar van de doorbraak van darter Dirk van Duijvenbode. De Westlander, deze week in actie op het WK, werkt en traint in een auberginekwekerij. - NOS

In werkelijkheid komt het de Westlander allemaal niet aanwaaien. Zijn goede spel is een gevolg van bewuste keuzes maken en van investeren in zichzelf. "Ik zie mezelf als een bedrijf: je moet investeren om uiteindelijk beter te worden." Van Duijvenbode raakte in 2019 zijn tourcard kwijt. Het had het einde van zijn dartscarrière kunnen betekenen, temeer omdat hij veel last van zijn arm had. Maar Van Duijvenbode koos voor de aanval als beste verdediging. Osteopaat, mental coach, eigen kok? Hij liet zich behandelen door een osteopaat, waardoor hij minder last kreeg van blessures en vaker kon trainen. En hij ging in zee met een mentale begeleider. Zo werd 2020 het jaar van zijn doorbraak. Op welke gebieden valt er anno 2023 nog winst te boeken? Op voeding en fitheid, vindt Van Duijvenbode. "Ik moet fitter worden, zowel qua conditie als kracht. Op sommige dagen speel je meerdere wedstrijden. Hoe fitter je bent, hoe minder energie het kost en hoe meer energie je kunt stoppen in je focus."

Dirk van Duijvenbode schreeuwt het uit - PDC