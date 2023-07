Etappe 14: de montignaccers zijn in deze eerste Alpenrit in het voordeel

De finish ligt een dalletje later, twaalf kilometer nadat de renners over de Joux Plane zijn gegaan.

De renners die na die drie cols al aan het zuurstof moeten, hebben een probleem. Want na de Col de la Ramanaz (1ste categorie van 13,9 kilometer à 7,1 procent) is de laatste klim van de dag eentje van de buitencategorie, de Col de Joux Plane (11,6 kilometer à 8,5 procent). Boven op de top liggen nog bonificatieseconden.

Even lekker erin komen, is er eigenlijk niet bij. Dankzij de Col de Saxel (3de categorie van 4,2 kilometer à 4,6 procent), de Col de Cou (1ste categorie van 7 kilometer à 7,4 procent) en de Col du Feu (1ste categorie van 5,8 kilometer à 7,8 procent).

Een onvervalste Alpendag. Klimmers en klassementsmannen, meld u. Want met vijf serieuze cols, een van de derde, drie van de eerste en één van de buitencategorie, is vandaag de eerste dag waarop de mannen van de jongens worden gescheiden.

In de veertiende etappe van de Tour de France moeten de renners 4.281 hoogtemeters maken in de 151,8 kilometer van Annemasse naar Morzine Les Portes du Soleil.

Welkom in de Alpen, het echte werk gaat beginnen. Voor de niet-klimmers is het hopen dat zij vrijdag op weg naar Grand Colombier wat krachten hebben gespaard. Anders wordt vandaag wel een heel vervelende fietsdag.

Een paar extra bordjes pasta voor deze etappe kunnen geen kwaad. Laat het Michel Montignac maar niet horen. De Franse dieetgoeroe die in 2010 stierf in startplaats Annemasse, vond slechte koolhydraten maar niks. Bij montignaccen worden geen calorieën geteld, dus een bord pasta kan niet veel kwaad, zolang de maaltijden maar evenwichtig zijn.

In de etappe van vandaag helpt het als je als renner niet te veel kilo's meesjouwt. Daar hoeft de voor een wielrenner vrij fors gebouwde Wout van Aert niets over te horen. Kijk niet gek op als de alleskunner van Jumbo-Visma al vroeg in de etappe mee springt in de vluchtgroep, zodat hij in de finale op de Joux Plane geletruidrager Jonas Vingegaard nog een handje kan helpen.

In etappe dertien was het duidelijk dat de Jumbo's krachten spaarde, in tegenstelling tot Tadej Pogacars UAE-mannen. Het verschil tussen de twee berggeiten is na de late aanval van Pogacar gisteren nog maar negen seconden. De gele trui kan vandaag zomaar van eigenaar wisselen.