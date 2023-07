Gebouwen vaker duurzaam gesloopt, meer tweedehands bouwmaterialen op de markt

Wat er allemaal hergebruikt kan worden, zie je in deze video:

De groei van circulair slopen wordt bevestigd door Veras, de branchevereniging van sloopaannemers. Ook bij sloopbedrijf GP Groot uit Alkmaar zien ze veel interesse in deze werkwijze. Zo'n 40 procent van hun nieuwe opdrachtgevers vraagt om circulair slopen. "Slopen wordt het nieuwe oogsten", zegt projectleider Dick Sijm.

Gebouwen voorzichtig uit elkaar halen en de onderdelen vervolgens opnieuw gebruiken; ondernemers en deskundigen zien de vraag naar circulair slopen toenemen. Daardoor groeit het aanbod van tweedehands bouwmaterialen, al is het soms nog lastig om voor bijvoorbeeld glas of hardhout een nieuwe bestemming te vinden.

De verschillende materialen worden tijdens de sloop van gebouwen van elkaar gescheiden, om ze daarna te hergebruiken in nieuwe projecten. - NOS

Nederland moet in 2030 halverwege zijn richting een circulaire bouweconomie. In 2050 moet de sector volledig circulair zijn. Dat betekent dat alle bouwmaterialen, zoals beton, hout en asfalt moeten worden hergebruikt.

"Zo'n beetje elk bouwbedrijf is ermee bezig, anders mis je de boot", zegt ook Ad Straub, universitair hoofddocent publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft. "Je moet er ook wel mee bezig zijn, gezien de vraag vanuit de markt en de regelgeving."

Overigens kan lang niet alles worden hergebruikt als een pand gesloopt wordt. Gebouwen zijn doorgaans niet gebouwd om netjes uit elkaar gehaald te worden; om de bruikbare materialen eruit te krijgen moet er ook dingen worden stukgemaakt. Puin is niet geschikt voor hergebruik, maar kan wel worden gerecycled.

De tweedehands bouwmaterialen worden vaak door het sloopbedrijf zelf verhandeld of door hun opdrachtgevers overgenomen voor nieuwe projecten. De meest gewilde materialen zijn hardhout en schoon betonpuin.

Bij circulair slopen wordt er van tevoren en tijdens het slopen nagedacht over de manier waarop de bouwmaterialen opnieuw kunnen worden gebruikt bij de bouw van nieuwe projecten. Hergebruik is een beter alternatief dan recycling, omdat daarbij de waarde van materiaal afneemt.

Wat is circulair slopen?

"Er is ook al wat discussie over de term 'sloopbedrijven'", vult Straub aan. "Misschien past 'demonteerbedrijven' inmiddels beter."

"Onze rol verandert erg", signaleert Axel Hendriks, mede-eigenaar van sloper Adex Groep. "We zijn niet meer alleen een sloopbedrijf, maar worden steeds meer producent en leverancier van bouwmaterialen. Elke zichzelf respecterende sloper heeft er wel een pagina op zijn site over."

Ondanks de toenemende circulaire manier van slopen zijn er nog wel wat obstakels. Zo zijn vraag en aanbod van tweedehands bouwmaterialen nog niet goed op elkaar afgestemd. Wat vrij komt bij de sloop, is namelijk niet altijd wat de bouwsector op dat moment kan gebruiken.

Het grootste probleem ligt bij het tekort aan materialen, zegt Straub. Er wordt veel meer gebouwd dan er gesloopt wordt, waardoor een 100 procent circulaire sloop en bouw nog ver weg lijken.

Bovendien wordt nog onderzoek gedaan naar de veiligheid en de kwaliteit van materialen die (steeds) worden hergebruikt. Daarnaast is het de vraag of het voor de bouwsector wel winstgevend is om de bestaande materialen weer te gebruiken.

'Als een tierelier'

Bij sloopbedrijf Lagemaat in Heerde werken ze al aan een oplossing voor deze problemen. Hier ontwikkelen ze nieuwe gebouwen met het materiaal dat ze onttrekken aan "donorpanden". Door zelf ook een bouwbedrijf te worden zorgt Lagemaat ervoor dat meer materiaal kan worden hergebruikt. "Je moet het uit elkaar halen van gebouwen koppelen aan het bouwen," zegt Arend van de Beek, programmamanager circulariteit.

Voorheen werd maar een paar procent van het materiaal hergebruikt, vertelt Van de Beek, zoals tegeltjes of sloten. Nu wordt het ook met zwaardere materialen als beton, glas en hout gedaan.

"Het gaat zo als een tierelier. De bouw zegt vaak dat bijvoorbeeld platen die wij uit een gebouw halen niet passen in hun gebouw, maar wij nemen dit mee bij het ontwikkelen van het nieuwe gebouw." Er wordt zo niets weggegooid, behalve asbest. Een nieuw gebouw kan daardoor tot 97 procent uit bestaand materiaal gemaakt worden, zegt de sector.