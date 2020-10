GroenLinks komt met stikstofplan om uitstoot sneller af te bouwen

GroenLinks komt met een plan om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen. De partij vindt dat het kabinet niet genoeg haast zet achter de stikstofreductie, en dient daarom een eigen wetsvoorstel in.

De partij wil harde doelen vastleggen. Zowel de uitstoot van stikstofoxiden (vooral door industrie en verkeer) als die van ammoniak (vooral landbouw) moet in 2025 met 25 procent zijn gedaald, en met 50 procent in 2030. Het kabinet streeft naar een reductie van 26 procent in 2030.

"Heel Nederland rijdt inmiddels 100 om de stikstofuitstoot te verminderen", zegt GroenLinks-Kamerlid Bromet. "Maar wij vinden dat de vervuiler moet betalen. Dat is vooral de veehouderij en daar is nog niks gebeurd."

Meer natuur

Voor veehouders die willen stoppen, moet er een subsidieregeling komen, vindt GroenLinks, net als voor de overgang naar duurzame landbouw en natuurherstelmaatregelen. In het kabinetsplan zitten vergelijkbare regelingen.

GroenLinks wil verder nog de hoeveelheid natuur vergroten: van 695.000 hectare nu naar 798.000 hectare in 2035.

Anderhalf jaar geleden zette de Raad van State een streep door het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheid. Door de daaropvolgende stikstofcrisis moest de overheid met een vervanging van PAS komen. Dat plan ligt inmiddels klaar en moet op 1 januari 2021 in werking treden. In het kabinetsplan staat dat 5 miljard zal worden besteed om in 10 jaar de stikstof terug te dringen en de natuur te laten herstellen.

Uitweg

Op het voorstel kwam veel kritiek, onder meer van het Adviescollege Stikstofproblematiek. De commissie, onder leiding van oud-minister Remkes, vond de aanpak niet ambitieus genoeg en te veel lijken op PAS.

"Het stikstofprobleem is een serieus probleem en heeft snel een oplossing nodig", zegt Bromet. "Wij bieden het kabinet een uitweg voor het slot waar Nederland sinds de uitspraak van de rechter in zit." Ze stelt dat het kabinet geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer, "en al helemaal niet in de Eerste Kamer". "Dus we zullen aan tafel moeten met elkaar."