Wekdienst 15/7: Drukke wegen richting zuiden verwacht • Vierdaagsefeesten Nijmegen beginnen

Minco ontving in 2019 de P.C. Hooftprijs voor haar gehele oeuvre. Volgens de jury was ze door deze sobere, slechts 90 pagina's lange, maar juist daardoor indringende vertelling de Nederlandse stem in de Europese oorlogsliteratuur geworden.

Schrijfster Marga Minco (103) is maandag overleden . Zij is voor altijd verbonden met haar debuut Het bittere kruid dat in 1957 verscheen. Ze beschrijft daarin hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Het boek stond bij generaties Nederlandse scholieren op de literatuurlijst.

