4500ste editie Bouquetreeks verschijnt: 'Twee uur topvermaak'

Eind deze maand verschijnt de 4500ste aflevering in de Bouquetreeks. De meeste verhalen worden geschreven in het Engels, maar in Nederland schrijft deze auteur onder een pseudoniem ook Bouquetverhalen.

Linda van der Velde (33) las haar eerste boekje toen ze nog op de middelbare school zat. "In eerste instantie stiekem, want ik dacht: mijn ouders moeten niet weten dat ik dit lees. Soms zijn de boeken behoorlijk expliciet." Voor haar zijn de boeken een manier om te ontsnappen aan de dag. "Je stapt even in een andere wereld. Ik lees ze graag voordat ik ga slapen, dan is het lekker om even niet ingewikkeld te hoeven denken. En als ik niet uitkijk dan ben ik zo een uur verder." Guilty pleasure Op de serie wordt vaak neergekeken. Onterecht, vindt Linda. "Ik vind het jammer want alle vormen van lezen zijn belangrijk. Mensen reageren altijd van: 'Dat je dat leest, dat is pulp'. Maar ik schaam me er niet voor. Het is een genre dat heel veel gelezen wordt. Veel mensen durven er alleen niet voor uit te komen."

De meeste Bouquetromans worden geschreven door auteurs in Noord-Amerika, al zijn er ook Nederlandse auteurs. Eindredacteur Hans Jansen van uitgeverij Harlequin selecteert de verhalen en zorgt ervoor dat er in Nederland iedere vier weken acht nieuwe titels verschijnen. Concrete verkoopcijfers mag hij niet delen, maar volgens Jansen worden er van elk Bouquetverhaal enkele duizenden exemplaren verkocht. "En omdat de serie in heel veel landen verschijnt, zijn de schrijvers echte bestsellerauteurs." Jansen kan wel verklaren waarom de titel al bijna 50 jaar goed loopt. "De serie wordt breed gelezen. Voornamelijk door vrouwen, maar ook door mannen, blijkt uit onderzoek. En het gaat echt van de Europarlementariër tot de huisvrouw. Ik denk dat deze boeken populair zijn omdat ze je telkens meenemen naar het gevoel van hoe het is om verliefd te zijn. En hoe prachtig het is als je je gevoel laat spreken. En het is natuurlijk geruststellend, het loopt altijd goed af." Géén Anna Karenina "Het is absoluut geen Anna Karenina maar dat pretendeert het ook niet te zijn", vervolgt Jansen. "Het geeft je tweeënhalf uur topvermaak. En het is nog niet zo makkelijk om het zo op te schrijven dat je als lezer geïnteresseerd blijft."

