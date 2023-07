Marijnissen weer voorgedragen bij SP • Wie vertrekt er uit Den Haag en wie blijft?

Yesilgöz over haar ambities als VVD-leider:

Bij de VVD wil Dilan Yesilgöz de opvolger worden Mark Rutte . De demissionair premier stopt als partijleider en wil na de formatie van het volgende kabinet iets buiten de landelijke politiek gaan doen. Yesilgöz is de voorkeurskandidaat van het landelijke partijbestuur. Als zich voor 13 augustus nog tegenkandidaten melden, komt er een lijsttrekkersverkiezing. Eerder zei oud-Kamerlid André Bosman dat hij de handschoen wil oppakken, maar zijn kandidatuur is nog niet officieel.

Overzicht per partij

Het politieke nieuws gaat in sneltreinvaart de laatste dagen. De ene na de andere politicus maakt bekend dat hij of zij vertrekt of juist lijsttrekker wil worden. Wie gaat, wie blijft en wat is de stand van zaken in aanloop naar de verkiezingen op 22 november ?

Minister Rob Jetten is kandidaat-lijsttrekker. Hij doet ook een gooi naar het premierschap. Er zijn nog geen andere kandidaten, maar die kunnen zich vanaf volgende week wel melden. Minister Kajsa Ollongren van Defensie en fractievoorzitter Jan Paternotte bedanken.

Rob Jetten wil Sigrid Kaag opvolgen als lijsttrekker van de partij. Kaag kondigde gisteren aan de politiek te verlaten. Het is volgens hem "tijd voor een nieuwe generatie". - NOS

Bij de PVV is Geert Wilders de oude en de nieuwe lijsttrekker.

Bij het CDA heeft Wopke Hoekstra laten weten dat hij geen partijleider meer wil zijn. Hij ziet ook geen toekomst in de Tweede Kamer voor zich, maar sluit een ministerschap in een volgend kabinet niet uit. Er hebben zich nog geen kandidaat-lijsttrekkers gemeld. Oud-partijleider Hugo de Jonge wil überhaupt niet op de kieslijst en dat geldt ook voor fractievoorzitter Pieter Heerma, minister Hanke Bruins Slot en staatssecretaris Marnix van Rij.

Het partijbestuur van de SP draagt Lilian Marijnissen voor als lijsttrekker. Partijvoorzitter Jannie Visscher zegt dat Marijnissen de laatste jaren "grote kracht, leiderschap en inspiratie" heeft getoond. "Er breekt een nieuw tijdperk aan. Wij hebben het volste vertrouwen dat Lilian daarin voorop kan gaan." Marijnissen wil zelf ook graag door.

De PvdA en GroenLinks houden deze week een ledenraadpleging over de vraag of de de twee partijen met één lijst en één verkiezingsprogramma aan de verkiezingen moeten meedoen. De uitslag wordt maandag aan het einde van de middag bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wie op nummer 1 van een gecombineerde lijst moet komen. De namen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, Eurocommissaris Frans Timmermans en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman worden genoemd. De huidige partijleiders Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) hebben hun ambities nog niet uitgesproken.

Bij de verkiezingen in 2021 was Esther Ouwehand de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren.

Bij de ChristenUnie is Mirjam Bikker onlangs de vertrekkende Gert-Jan Segers opgevolgd als politiek leider en fractievoorzitter. De verwachting is dat zij ook lijsttrekker wil worden. Partijprominent Carola Schouten zal bij het aantreden van een nieuw kabinet de landelijke politiek verlaten.

Bij Forum voor Democratie was Thierry Baudet de lijsttrekker in 2021.

Bij JA21 was Joost Eerdmans de vorige keer lijsttrekker.

Bij de SGP was het Kees van der Staaij.

Bij Denk trok Farid Azarkan de kar.

En bij Volt Laurens Dassen. Hij heeft al laten weten dat hij nog een keer bovenaan de kandidatenlijst wil staan.

Liane den Haan van de Fractie Den Haan stapt uit de politiek. Zij kwam in de Tweede Kamer voor 50Plus maar brak na een ruzie met die partij. Ze richtte een eigen partij op, Goud. Maar die doet dus niet mee aan de verkiezingen.

Bij de BBB was Caroline van der Plas de lijsttrekker. De partij kwam onlangs als grootste partij de Eerste Kamer binnen en moet nu op zoek naar kandidaten voor de Tweede Kamerlijst. Waarschijnlijk wordt pas na de zomer duidelijk hoe de lijst eruit gaat zien.

Bij BIJ1 was Sylvana Simons de lijsttrekker.

Fractievoorzitter Wybren van Haga van de Groep Van Haga heeft de partij BVNL opgericht. Het is nog niet duidelijk of hij met die partij meedoet aan de verkiezingen.

Kamerlid Pieter Omtzigt zal zich in elk geval niet aansluiten bij de BBB heeft hij laten weten. Hij maakt binnen enkele weken bekend of hij met een eigen partij aan de verkiezingen zal meedoen of uit de politiek stapt.