Mogelijke seriemoordenaar gearresteerd in New York

In New York is een man gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij een serie onopgeloste moorden op Long Island. De zogenoemde Gilgo Beach-zaak houdt de politie al ruim tien jaar bezig.

Sinds 2010 zijn menselijke resten van zeker tien slachtoffers gevonden op het strand. De meeste slachtoffers waren jonge vrouwen die als sekswerker hun brood verdienden. Maar ook werden resten gevonden van een peuter, een Aziatische man en een vrouw die al tientallen jaren vermist was.

Een 59-jarige architect die in dezelfde baai woont als waar de overblijfselen zijn gevonden, is opgepakt nadat zijn DNA was gekoppeld aan de overblijfselen van enkele vrouwen. Hij is aangeklaagd voor die moord op drie van de slachtoffers.

Pizzakorst

De architect kwam als verdachte in beeld in maart 2022, toen rechercheurs hem in verband brachten met een pick-uptruck die een getuige had gezien toen een van de slachtoffers in 2010 verdween.

Sindsdien werd hij in de gaten gehouden en werd DNA-materiaal verzameld uit zijn afvalcontainer. Uiteindelijk bleek DNA uit een stuk weggegooide pizzakorst overeen te komen met een haar die was gevonden op een stuk stof waarin de dader het lichaam van een van de slachtoffers had gewikkeld.

In 2020 werd er in de film 'Lost Girls' aandacht besteed aan de mysterieuze moorden.